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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, dış ticaret açığı geçtiğimiz ay yüzde 14,2 artarak 12.2 milyar dolara çıktı.

TEMMUZDA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

İhracat Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat %10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILIN İLK 7 AYINDA İHRACAT VE İTHALAT VERİSİ

İhracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat %5,0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALATTA ARTIŞ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Temmuz ayında %9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan, 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %24,1 artarak 19 milyar 761 milyon dolardan, 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZDA YÜZDE 14,2 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında %63,4 iken, 2023 Temmuz ayında %62,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 18,1 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %18,1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde %69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,1'e geriledi.

TEMMUZDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 92,9

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

TEMMUZDA ARA MALLARIN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 69,5

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Temmuz ayında ara mallarının payı %69,5, sermaye mallarının payı %15,9 ve tüketim mallarının payı %14,6 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %74,1, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %12,1 oldu.

TEMMUZDA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD,978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 378 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 489 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 265 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 958 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 650 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 458 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %46,9'unu oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 28 milyar 384 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 26 milyar 841 milyon dolar ile Çin, 16 milyar 278 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 249 milyon dolar ile İsviçre, 9 milyar 145 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,8'ini oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3.4

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,6'dır. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,8'dir. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,3'tür.

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