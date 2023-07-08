Türkiye seçim dönemini geride bıraktı.

5 yıl daha görevi başında duracak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin bir zafere imza attı.

Seçimin ardından muhalefetteki değişim çağrıları ise sürüyor. Koltuğunu korumakta kararlı olan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinden de eleştirilere maruz kalıyor.

"Muhalefetteki değişim isteğine şaşırdım"

CHP listelerinden seçime giren ve 9 milletvekili çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 kanalında muhalefetin bu tutumuna değindi.

Yenilgiye rağmen başarı elde edildiğini vurgulayan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bu noktada biraz şaşırdım. Bir seçim dönemi atlattık, arzu ettiğimiz neticeyi elde edemedik. Ama ilk defa hükümet, AK Parti, seçimi kazanıp kazanamama tereddüdüne düştü. Seçim kazanılamadı ama ortaya bir şey çıktı. Doğru, Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 52, Kılıçdaroğlu da yüzde 48 civarında oy aldı. Ama bu muazzam bir atılım sayılır. Meclis'te tek başına çoğunluğu kaybetti AK Parti. Aslında Türkiye'de bir ciddi değişiklik oldu. İktidar da bunun farkında."

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