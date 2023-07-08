Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından 5 ay geçti...

Yıkıcı depremlerin ardından 11 il büyük yıkıma uğradı.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce ev ve iş yeri ise kullanılamayacak hale geldi.

Afet bölgesini kalkındırmak amacıyla başlatılan projeler ise hayat bulmaya devam ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından esnafı kalkındırmak ve kentleri hareketlendirmek amacıyla başlayan çalışmaların başında konteyner çarşılar geliyor.

Çarşı için kura çekimi yapıldı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta normalleşme adımları hız kazanırken Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin her alanında ciddi bir normalleşme sürecine girdiklerini belirtti.

"3 bin 615 geçici iş yeri esnafımıza teslim edildi"

Belediye olarak esnafların her zaman yanında olduklarını ifade eden Güngör, şöyle dedi:

Esnaflarımızın hayatını kolaylaştırmak için özellikle yıkılan, ağır hasarlı olan ve faaliyete devam edemeyen esnaflarımıza AFAD'ımızın, büyükşehrimizin, kardeş belediyelerimizin desteğiyle geçici esnaf çarşıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 3 bin 615 geçici iş yeri esnafımıza teslim edildi.

20 konteyner iş yerinin sahipleri belli oldu

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kura çekimine 186 esnaf katıldı, 20 konteyner iş yerinin sahipleri belli oldu.AA