Temmuz ayında TBMM Genel Kurulu'nda kenevirin kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Bu düzenleme ile birlikte tıbbi kenevirin eczanelerde satışının önündeki engel kalktı.

Yasak kalkarken bu alanda denetim en üst seviyede olacak.

Her ilaç, üretim, tedarik, dağıtım veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar takip sistemi ile izlenebilecek.

TEDAVİLER BİLİMSEL TEMELLERE DAYALI

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuya ilişkin bilgi verdi.

Tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kullanıldığına da değinen Memişoğlu “Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar çok sayıda alanda bilimsel temellere dayalı bir şekilde değerlendiriliyor.

Elbette burada bahsettiğimiz şey; bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi içerikler. Tıbbi kenevir, bütün süreçlerde sıkı bir denetime tabi. Bu ürünler yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak.” dedi.

TEDAVİSİNDE KENEVİR KULLANILAN HASTALIKLAR

Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre tıbbi kenevir şu hastalıkların tedavisinde kullanılıyor:

Nörolojik rahatsızlıklar

Romatizmal rahatsızlıklar

Kronik ağrı

Şizofreni

Kaygı bozuklu

Mide bulantısı

Akne

Sedef hastalığı

Diskinezi

Romatoid artrit

Madde bağımlılığı

Bazı kalp hastalıkları

Epilepsi

Parkinson

Alzheimer