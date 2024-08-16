Kıraç Galvaniz'in Rekor Kıran 45 Milyon Lotluk Halka Arzı Yatırımcılara Eşit Dağıtıldı

Piyasaların merakla beklediği Kıraç Galvaniz'in halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından, şirketin 45 milyon lotluk rekor seviyedeki halka arzı, yatırımcılara eşit dağıtıma tabi tutulacak.

Kıraç Galvaniz, 24 TL hisse fiyatından gerçekleştirdiği halka arzında oldukça yoğun bir talep topladı. Şirket, toplam 45 milyon lot satışı hedefleyerek, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle bu hedefine ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıraç Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kıraç, "Halka arzımız yoğun ilgi gördü. Yatırımcılarımızın fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiklerini görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. Elde ettiğimiz bu başarı, şirketimizin büyüme hedeflerine önemli bir ivme kazandıracak" dedi.

Kıraç Galvaniz'in halka arz sonuçları, 19 Ağustos Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak. Şirket hisseleri, 'TCKRC' kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arzda kişi başına düşen lot miktarının 9 ila 90 arasında değişeceği öngörülüyor.

Sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Kıraç Galvaniz'in, halka arzla birlikte yeni bir büyüme dönemine girmesi bekleniyor. Şirketin, halka arz gelirlerini üretim ve yatırım planlarına yönlendireceği tahmin ediliyor.