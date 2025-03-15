Tayland'da feci bir iş kazası yaşandı.

Ülkenin başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda inşaatı devam eden otoyol köprüsünde bilinmeyen bir nedenle beton kirişler çöktü.

7 ÖLÜ, 30 YARALI

Köprünün de çökmesiyle, inşaatta çalışan 7 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer ayrıca bölgede bulunan 4'ü ağır olmak üzere 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

MAĞDURLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve olayın sorumlularının tespit edilerek mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini belirtti.