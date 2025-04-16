Bölgenin tarım ve hayvancılık sektöründeki en büyük organizasyonlarından biri olan Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 81 ilden gelen 80 temsilci ile 20 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu ekseninde tarım ve hayvancılık sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek iş birliği ve ticaret fırsatlarını artırmayı amaçlayan fuar aynı zamanda modern tarım teknolojileri, yeni nesil traktör modelleri, sulama sistemleri, tohumlar ve hayvancılık ekipmanları gibi yenilikleri tanıtarak bölgedeki üretimin verimliliğini ve kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve KOSGEB gibi kurumların işbirliğiyle düzenlenen fuarın açılış programı düzenlendi.

VAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖZGÖKÇE: ÇİFTÇİLERİMİZİN DAHA FAZLA KATILIM SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM

Açılışta ilk olarak konuşan Van Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, "Saygıdeğer konuklar, bugün 15.’si düzenlenen Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na hepiniz hoş geldiniz. Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize ve emeği geçenlere bu fuarın hayırlı olmasını dilerim. Bu tür fuarların sayısının artacağına ve çiftçilerimizin daha fazla katılım sağlayacağına inanıyorum. Katılımınız ve desteğiniz için herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

VAN OSB BAŞKANI ASLAN: BU FUAR, İLİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER TAŞIYOR!

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, açılış kapsamında yaptığı konuşmada, Van’ın tarım potansiyeline dikkat çekerek, “Bugün 15.’si düzenlenen Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na hepiniz hoş geldiniz. Bu fuar, ilimiz için büyük bir değer taşıyor. Van, tarım ve hayvancılıkta gelişmekte olan bir il olarak kalkınmaya büyük ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle fuarlara daha fazla özen göstermeli ve dikkatle yaklaşmalıyız” dedi.

Aslan; “Bu etkinlikler, üreticilerimizin, satıcılarımızın ve tedarikçilerimizin bir araya gelerek ürünlerini tanıtması ve yerinde sergilemesi açısından çok kıymetli. İlimiz, yaylaları, ovaları ve platolarıyla tarım ve hayvancılık için eşsiz bir bölge. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de öncü konumdayız ve son yıllarda büyükbaş hayvancılıkta da önemli bir artış gösteriyoruz. Bu fuarların, ilimizin tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu süreçte üniversitemizin akademik bilgi ve desteği de bizim için çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür eder, fuarımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

REKTÖR ŞEVLİ: BEREKETLİ BİR ORGANİZASYON OLACAK

Fuarın ilin tarımsal faaliyetlere katkı sağlayacağına dikkat çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “15. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bu fuar, Van’ın çiftçileri, üreticileri ve tüm paydaşları için bereketli bir organizasyon olacak. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve değerli oda başkanlarımızla bir aradayız. Katılımları ve katkıları için hepsine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZ, ÜNİVERSİTEDEN AKADEMİK BİLGİ ALABİLİRLER”

Van’da fuarcılık organizasyonlarının her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Rektör Şevli, aynı zamanda çiftçileri Van YYÜ’ye gelerek uzmanlardan da akademik bilgi alabileceğini dile getirdi.

Şevli, açıklamasında şunlara değindi: “Van’da fuarcılık her geçen gün daha da gelişiyor. Tarım, hayvancılık ve gıda fuarımız, ilimizin en canlı ve en çok ilgi gören etkinliklerinden biri. Bugün 80’den fazla firmanın katılımıyla bu fuarı gerçekleştiriyoruz ve bu büyük bir başarı. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, ilgili fakültelerimizle bu fuarda stant açtık. Üniversitemiz, tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Yakın zamanda tamamlanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz, bu çabaların bir örneği. Tüm çiftçilerimizi bu bahçeyi ziyaret etmeye ve buradan ilham almaya davet ediyorum. Ayrıca, çiftçilerimiz diledikleri zaman ilgili fakültelerimizdeki akademisyenlerimizden destek alabilir, akademik bilgiye kolayca ulaşabilir.“

VAN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ ŞİŞMAN: BİRÇOK KONUDA ÖNDE GELEN BİR BÖLGEYİZ!

Van’ın 3 milyon 350 bin küçükbaş hayvan sayısı ile tarım ve hayvancılık alanında önde gelen bir kent olduğuna vurgu yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ise yaptığı açıklamada, “15. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na hepiniz hoş geldiniz. Bu tür fuarların, çiftçilerimize, üreticilerimize ve tüm paydaşlarımıza büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. İlimizde yaklaşık 3 milyon 350 bin küçükbaş hayvan bulunmakta ve tarım ile hayvancılık alanında birçok konuda önde gelen bir bölgeyiz. Katılımları için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum." dedi.

15. kez kapılarını açan fuarın ayrıca bölgesel tarım potansiyelini ortaya çıkarması, yöresel ürünlerin tanıtılması, tarım alanında eğitim ve bilinç kazandırma ve kentin tarımsal potansiyeline ekonomik katkılar sunması bekleniyor.