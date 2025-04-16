Kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan ve ameliyatı yaklaşık 12 saat süren TBMM Başkanvekil Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastane rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatını gerçekleştiren doktor Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ve ekibinden kardiyoloji uzmanı Mehmet Fatih Uçar, Anestezi Uzmanı İbrahim Halil Kafalı yer aldı.

'NABIZSIZ ENTÜBE HASTANEMİZ ACİL ÜNİTESİNE ULAŞTIRILMIŞTIR'

Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, "Sayın Sırrı Süreyya Önder 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız entübe ve kalp akciğer masajı eşliğinde dün gece saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp akciğer masajı sonrası spontan dolaşımı sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konmuştur.

Tip 1 aort diseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, akus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takriben 23.05'de hastamız yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür. " dedi.

'HAYATİ RİSKİNİ KORUMAKTADIR'

Prof. Dr. Çiftçi yaklaşık 12 saat süren operasyonun detaylarını da anlatarak, "Aort diseksiyonunim sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner Bypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve daha sonra tüm aorta boyunca girefleme ve anastamoz işlemleri tamamlanmıştır. Ne yazık ki sağ koronerden başlayan bu diseksiyon orada bir miktar rüptür dediğimiz küçük bir kopmaya ve delinmeye de neden olmuştur. Tüm aortayı etkileyen bizim tip 1 dediğimiz bu tip diseksiyon bizim en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir.

Aslında mortalitesi son derece yüksek olan, ölüm riski, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyattır ve yine bu diseksiyon gerek büyük olması, gerek kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ekmo ameliyat sonucunda hastada sol ventrikülde kasılma varken sağ ventrikülünde hastanın hala bir kasılma bulunmamaktadır. Sağ ventriküldeki kasılmanın olmayışının nedeni hastanın sağ koronerindeki diseksiyonun başlangıç noktası olması ve hastanın sağ ventrikül infarktüsü geçirmesidir.

12 saate süren, yaklaşan bu ameliyat sonrası yapılan tüm bu işlemlerden sonra hastamız ekmo desteğiyle yani mekanik destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır. Yoğun bakımda kendisinin tedavisi verilmeye devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.