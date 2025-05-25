Artı Değer Van Spor FK 22 Mayıs Perşembe günü Play-off 3. Tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor’u sahasında konuk etmiş ve 4 - 1'lik farklı bir skorla rakibini yenerek tur atlamak için büyük avantaj elde etmişti.

Van'da oynanan karşılaşma sonrasında Elazığ cephesinden yapılan açıklamalar ve Vanspor'un otel rezervasyonunun iptal edilmesi tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Yapılan tehditvari paylaşımlar sonrası Van’da birçok kesim Artı Değer Van Spor FK’ye destek vererek yanında olduğunu bildirdi.

Dün ise Artı Değer Van Spor FK, kendi tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdürürken Gölkentliler Taraftarlar Gurubu tarafından, destek için taraftarlar tesislere çağrıldı.

Çok sayıda Artı Değer Van Spor FK sevdalısı idman esnasında tesislere geldi. Taraftarlar antrenman süresince susmayarak tezahüratlarla futbolculara moral verdi.