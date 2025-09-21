Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Van’da da ticari taksiler hizmet veriyor. Van Taksiciler Derneği Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, taksiciliğe ilişkin bilgi verirken, kentte en önemli sıkıntılarının trafik olduğunu söyledi.

Metropol ve büyükşehirler kadar yoğun kullanılmasa da Van’daki taksiler yüzlerce kişiye iş ve geçim kapısı sunuyor. Özellikle gidilecek mesafeye daha hızlı ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından ticari taksiler sıklıkla tercih ediliyor.

Ancak kentteki taksiciler, Van Ferit Melen Havalimanı’ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle sorun yaşıyor. Havalimanındaki tadilat nedeniyle taksiciler iş kaybı yaşadı.

Hizmet sektörü olarak görülen ticari taksicilikte Van’da indi-bindi ücretleri, taksimetre açılış ücreti ve şoför ile durak sayısı merak ediliyor.

Peki, Van’da kaç ticari taksi, şoför ve durak var? İndi-bindi ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Van Taksiciler Derneği Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, WanHaber’e konuşarak kentteki taksicilikle ilgili güncel verileri paylaştı.

Sönmez’in açıklamalarına göre, Van merkezde toplam 432 ticari taksi, 43 taksi durağı ve 60 şoför aktif olarak hizmet veriyor.

“YENİ TAKSİYE GEREK YOK”

Mevcut taksi ve durak sayısının yeterliliği hakkında konuşan Başkan Sönmez, “Ticari taksiler Van için yeterli. Yeni taksi ya da durak açılmasına gerek yok.” dedi. Sönmez, asıl çözülmesi gereken konunun şehir içi trafik olduğunu vurguladı.

“TRAFİK YÜZÜNDEN MÜŞTERİ MAĞDUR OLUYOR”

Sönmez, özellikle kent merkezindeki trafik sıkışıklığının hem taksici esnafını hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, “En önemli sorunumuz trafik. Müşterilerimizi zamanında istedikleri yere ulaştıramıyoruz. Saatlerce trafikte kalıyoruz. Bu durum işimizi doğrudan etkiliyor.” diye konuştu.

Van’da güncel tarifeler; Taksimetre açılış ücreti: 35 TL Kısa mesafe (indi-bindi) ücreti: 135 TL Ticari taksi sayısı: 432 Taksi durağı sayısı: 43