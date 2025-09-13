Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 3'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 19 yeni ürün daha eklendi. Listede peynir, bal, baharat ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'dana sucuk' ibaresiyle sattığı sucuklarda sakatat olduğu belirlendi. Peynir ürünlerinde de süt yerine nişasta kullanıldığı tespiti yapıldı. Bir baharat markasında ise yasaklanmış boya maddeleri olduğu belirlendi.