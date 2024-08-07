İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi.

Karara göre, yardım hizmetleri dışında Tahran ve Elburz eyaletinde tüm kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.

Ülkede 13 eyalette ise tüm kamu kurumları ve bankalar saat 06.00-10.00 arasında hizmet verecek.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere yaklaşırken, meteoroloji tahminlerine göre Tahran'da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak.

İran'da 26-27 Temmuz'da da aşırı sıcaklar nedeniyle tatil kararı alınmıştı.