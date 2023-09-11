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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayında Körfez bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri ilerletecek temaslar devam ediyor.

En son, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırımın teşvik edilmesi, iletişim, savunma ve enerji alanlarında işbirliği protokolleri imzalanmıştı. Şimdi de Türkiye, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ülkeye yönelik ihracatın artırılması ve ihraç ürünlerinin tanıtılması amacıyla Suudi Arabistanlı iş insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

80 KİŞİLİK ALIM HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bu çerçevede, Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Suudi Arabistan Genel Alım Heyeti programı düzenlenecek. Program kapsamda çeşitli sektörlerden 65’e yakın Suudi Arabistanlı firmanın temsilcilerinden oluşacak yaklaşık 80 kişilik bir alım heyeti, 8-12 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de olacak. Heyet, 10 Ekim’de de İstanbul’daki bir otelde ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak.

BİRÇOK SEKTÖRDE ANLAŞMA YAPILMASI GÜNDEMDE

Program kapsamda Türkiye’ye gelecek heyette yer alan firmaların demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, mücevher, hizmet, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tekstil ve ham maddeleri ile yaş meyve ve sebze alanlarında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

İkili görüşmelerde, özellikle bu alanlarda ticari anlaşmalar ve iş birlikleri yapılabileceği belirtildi.

UZUN VADEDE HEDEF 30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl 6,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmuştu. Bu yılın ilk altı ayında da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,4 milyar dolara ulaşmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticarete ilişkin, “Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır” açıklamasını yapmıştı.

Haber7