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Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, okulların açılmasıyla birlikte merkez ve kırsal kesimdeki bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu. Hedeflerinin çocukların okumasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Vanlı Amcan, “Ülkemizin geçtiği bu zorlu zamanlarda öğrencilere eğitim katkısı verdik.

‘Çocuklar okusun’ diyoruz. Bu çerçevede ilimizin özellikle kırsal kesimlerinde okuyan bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. Bu duygularla 2023-2024 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İha