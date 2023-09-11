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Wanhaber / Haber Merkezi

Edremit ilçesi Ferit Melen İlköğretim okulundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisi sonrası konuşan Vali Ozan Balcı, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemini kutladı.

Eğitimin bir numaralı iş olduğunu vurgulayan Vali Ozan Balcı, “Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost bir Vali ve idareciyim.

Öğretmen, öğrenci, eğitim demek, şehrin enerji kaynağı, coşkusu dinamizmi demektir. Okullar açıldığı zaman ben şehirde farklı bir enerjinin hakim olduğunu hissediyorum. Şehrin daha şenlendiğini, tabiri caizse şehrin düğün günü gibi bir şey. Bizim görevimiz de bu şenliği, bu düğün havasını zenginleştirmek, daha çok katkı sağlamak” dedi.

“BÜTÜN İMKANLARIMIZLA EĞİTİME DESTEK VERİYORUZ”

Eğitime büyük katkı sağladıklarını belirten Vali Ozan Balcı, “Devletimizin bütün imkanlarını, eğitime, öğrencilerimize kullanmaktan çekinmiyoruz. Öğretmenlerimize yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu ziyadesiyle yapıyoruz.

Yaklaşık iki milyona yakın kitabı ilimize kazandırdık. İlimiz okul kitapları açısından Türkiye'nin en zengin ili. 252 okul kütüphanesi kurduk, 50 tane daha kuracağız. Bunun dışında yaklaşık 50 okulumuza daha kütüphane yapacağız. 13 ilçemize bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yeni bir kütüphane, yeni bir kültür merkezi yapıyoruz.

Yine çocuklarımız için 11 tane yüzme havuzu, 18 tane kapalı spor salonu yapıyoruz. Okulların bahçesine voleybol, basketbol sahaları çizdirdik. Van için çok önemli bir şey daha yapıyoruz. 111 tane bağımsız ana okul yapılıyor. Bu çocukların eğitim-öğretim hayatına artı bir eklemektir” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve bir öğrencinin konuşma yapmasının ardından Vali Ozan Balcı, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Sınıfları dolaşan Vali Ozan Balcı, sırada çocuklarla fotoğraf çekip kitap dağıttı.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.