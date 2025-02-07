İbadetlerini gerçekleştirmek için her yıl milyonlarca Müslüman'ın gittiği Suudi Arabistan'da, dikkat çeken bir karar yürürlüğe girdi.

Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni düzenlemeye gidildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayınlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.

SUUDİLER YENİ DÜZENLEMEYE GİTTİ: MENENJİT AŞISI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm hava yollarına gönderildi.

10 Ocak’ta yayınlanan ve iptal edilen kararda, ülkeye gelen Umreciler için söz edilen aşı zorunluydu.

Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.

NEDEN ZORUNLU KILINMIŞTI?

Öte yandan Müslümanlar, hac mevsimi ve yıl boyu devam eden umre ziyaretlerini yapmak için Suudi Arabistan'a akın ediyor.

Dünyanın dört bir yanından gelenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle menenjit salgınlarına uygun bir ortam oluştuğu saptanmıştı.

Bulaşıcı hastalığın yayılma riskini artırması nedeniyle Suudi Arabistan tarafından, menenjit aşısı ziyaretçiler için zorunlu kılınmıştı.