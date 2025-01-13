Van’da en son Ekim 2024’te 12 bin liradan 15 bin liraya çıkarılan B sınıfı sürücü belgesi sertifikalarına, yeni yılın ilk ayında bir zam daha yapıldı.

11 Ocak Cuma günü itibari ile yeni ücret tarifesi üzerinden sürücü kurslarına kayıt yaptırılacağını bildiren Van Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre B, B Otomatik, B Engelli sürücü sertifika ücretleri 15 bin liradan 17 bin 500 liraya çıkarıldı.

2025 yılı yeni fiyat listesine göre B Sınıfı sertifika ücretleri 17 bin 500 lira olurken, A1 Sınıfı sertifika ücretleri 11 bin lira, A2 Sınıfı sertifika ücretleri 12 bin lira, A Sınıfı sertifika ücretleri 13 bin lira, 100 ceza sertifika 12 bin lira olarak açıklandı.

Sürücü kursu fiyat güncellemesine göre diğer kayıt ücretleri ise şu şekilde oldu;