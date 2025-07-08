Bitlis'in görkemli simgelerinden biri olan ve 4 bin 58 rakımı ile Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı, doğa tutkunlarını büyüleyen eşsiz bir manzaraya sahne oldu. Akşam saatlerinde dağın zirvesini saran mercek bulutu, Van Gölü'nün masmavi suları ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğa olayına tanıklık eden vatandaşlar cep telefonlarıyla bu nadir anı görüntülemeye çalışırken, mercek bulutunun zarif yapısı gökyüzünde adeta görsel şölen sundu. Van'dan da net bir şekilde görülen Süphan Dağı üzerinde oluşan bulut, izleyenleri mest etti. Süphan Dağı'nın doğa harikası zirvesi ile Van Gölü'nün engin maviliği bir kez daha doğanın büyüleyici gücünü gözler önüne serdi.