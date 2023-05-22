Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç kaza...
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç Gökçeler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dalgıç polislerce araçtan çıkarılan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin incelemesinin ardından araç vinçle sudan çıkarıldı.
Ensonhaber