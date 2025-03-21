Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir azalış göstererek 2 milyon 171 bin 942 oldu. Aynı dönemde Van’ı ziyaret eden yabancı kişi sayısı ise 49 bin 81 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Van 6. sırada yer aldı.

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu ilk 6 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

İstanbul; 1 milyon 255 bin 459 (yüzde 57,80), Edirne; 230 bin 153 (yüzde 10,60), Antalya; 205 bin 712 (yüzde 9,47), Artvin; 75 bin 665 (yüzde 3,48), Hakkari; 62 bin 796 (yüzde 2,89), Van; 49 bin 81 (yüzde 2,26).

Bu dönemde hava yolu ile Van’a gelen yabancı kişi sayısı 1 olarak kayıtlara geçerken, demir yolu ile gelen yabancı sayısı 10, kara yolu ile gelen yabancı kişi sayısı ise 49 bin 70 olarak açıklandı.