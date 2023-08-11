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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 14 – 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında 6 gün boyunca su kesintisinin yaşanacağını duyurmuştu.

Vatandaşlar tarafından su kesintisine tepkiler çığ gibi yükselirken, bir açıklama da Yeşil Sol Parti Van İl Başkanlığı'ndan geldi.

HDP, DBP ve Yeşil Sol Parti İl temsilcilerinin katıldığı açıklamada, "VASKİ, 6 gün boyunca halkın içme suyu ve temizlik için gereken suyu nasıl karşılayacağını açıklamalı" denildi.