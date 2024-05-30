Saga Platformu: Saga, bir blokzincir ve DeFi (Decentralized Finance) platformudur. STG coin, bu platformun yerel kripto para birimidir.



Token Tipi: STG, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 token standardına uygun olarak çalışır.

İşlevsellik:

STG, Saga platformunda kullanılan çeşitli hizmetler ve işlemler için ödeme aracı olarak kullanılır. Bu hizmetler arasında para transferleri, borçlanma, kredi, staking gibi DeFi işlemleri bulunmaktadır.

Yönetişim: STG sahipleri, platformun yönetişim süreçlerine katılma hakkına sahiptir. Token sahipleri, platform gelişimi, protokol değişiklikleri vb. konularda oy kullanabilir.



Arz Miktarı: Saga, maksimum 1 milyar STG arzı olduğunu açıklamıştır. Bu arzın büyük bir bölümü zaman içinde dağıtılacaktır.



Kullanım Alanları: STG, Saga platformunda DeFi hizmetlerini kullanmak, platformu yönetmek ve gelecekteki projeler için erken katılım sağlamak için kullanılabilir.



Sonuç olarak, STG coin Saga platformunun yerel tokenıdır ve platform içerisindeki çeşitli finansal hizmetlerde kullanılmaktadır. Projenin gelişimi ve DeFi alanındaki potansiyeli yatırımcıların ilgisini çekmektedir.