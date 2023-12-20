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Emekli maaş zammı yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklililer, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? sorularına yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memur ve memur emeklilerine yüzde 50'lik zam yapılmasını öngördüklerini belirtmesiyle hesaplar yeniden değişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 50 oranında bir zam yapılamasını beklediğini söyleyen Bayram, "7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

MAAŞLARDA KADEMELİ ARTIŞ OLUR MU?

Bayram, kademeli bir artışı ise öngörmediğini sözlerine ekledi.