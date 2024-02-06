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Ocak ayından açıklanan enflasyon farkı ile tüm emeklilerin alacağı zam ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,57 zam almaya hak kazanırken bu oran daha sonra memur emeklilerinin maaş zamlarıyla eşitlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasıyla yüzde 49,25’e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 14 milyon kişi ek zam ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Bakan Işıkhan duyurdu

Konuya ilişkin milyonları sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Ödemeler bugün başlıyor

Ocak itibarıyla yüzde 49,25 oranında artış yapılan SSK emeklilerinin aylık fark tutarlarının ödemesine bugün başlanacak.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL

Değişen zam oranları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL’ye kadar çıktı.