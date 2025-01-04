Son altı aylık enflasyon oranıyla birlikte memur emeklileri ve SSK-Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı yeniden gündeme geldi. Yeni yılda maaşlarda yaşanacak değişim ve yapılacak olası düzenlemeler emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Emekli Zamları ve Enflasyon Farkı Detayları

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ocak 2025 maaş zam oranları netleşti. TÜİK, 2024’ün Temmuz-Aralık dönemine ait altı aylık enflasyonu yüzde 15.75 olarak açıkladı. Buna göre memur emeklileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 11.54 zamlı alacakken, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapılacak.

En Düşük Emekli Maaşı Artırılacak mı?

2024’ün başında en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Bu düzenlemeden yaklaşık 3.5 milyon emekli faydalandı. Ocak 2025 itibarıyla bu tutarın 14-15 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor. Ancak bir düzenleme yapılmazsa, zam oranları kök maaşlara uygulanacak. Eğer maaşlar 12 bin 500 liranın altında kalırsa, bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Memur ve İşçi Emeklileri Arasındaki Fark

Son altı aylık enflasyon oranıyla birlikte memur emeklileri ve SSK-Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı yeniden gündeme geldi. Memur emeklilerinin maaşları yüzde 11.54 zamlanırken, diğer emeklilere yüzde 15.75 oranında zam yapılacak. Bu fark 4.21 puan olarak hesaplandı. Benzer bir durum 2024 Temmuz ayında da yaşanmış, ancak aradaki fark kapatılmamıştı. Ocak 2025'te bu konuda yeni bir karar alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Emeklilere Toplamda Yapılan Zam Oranı

2024 yılında memur emeklileri toplamda yüzde 68.56, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ise yüzde 73.98 oranında zam aldı. Bu oranlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarıyla belirlendi. Memur ve işçi emeklileri arasındaki fark, 2024’ün Ocak ayında alınan kararla giderilmişti. Ancak 2025 yılı başında aynı adımın atılıp atılmayacağı henüz net değil.

Yeni yılda maaşlarda yaşanacak değişim ve yapılacak olası düzenlemeler emekliler tarafından merakla bekleniyor.