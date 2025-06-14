Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına dair giriş belgelerinin açıklanacağı tarih netleşti. Belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınav sırasında salonlarda kamera kaydı yapılacak ve belirlenen kurallara uyulması zorunlu olacak. En az 60 puan alanlar başarılı kabul edilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra itiraz hakkı tanınacak. Giriş belgesinde sınav yeri, saati ve başvuru numarası gibi detaylar yer alacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre mülakat yerleri ile ilgili bilgiler de verildi. Bu doğrultuda 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, mülakat giriş belgelerine e-Devlet üzerinden şifreleriyle erişebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları, 23 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.