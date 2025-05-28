Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan son kararnameyle Türkiye genelinde birçok vali, vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti. Bu kapsamda Van’da da dört ilçenin kaymakamı değiştirildi.

Görev yeri değişen kaymakamlar

Van’ın İpekyolu, Edremit, Muradiye ve Saray ilçelerinde görev yapan mevcut kaymakamlar başka illerdeki görevlere atandı:

Umut Kasman, İpekyolu Kaymakamı iken Kırıkkale Yahşihan Kaymakamlığına atandı.

Yücel Erdem, Edremit Kaymakamı olarak görev yaparken Kayseri Bünyan Kaymakamlığına geçti.

Melih Aydoğan, Muradiye Kaymakamı iken Ankara Kalecik Kaymakamlığına atandı.

Eyüp Gürdal, Saray Kaymakamı görevinden Rize Güneysu Kaymakamlığına getirildi.

Van’ın yeni kaymakamları

Yapılan atamalarla birlikte Van’daki dört ilçeye yeni kaymakamlar görevlendirildi:

Tufan Bağır Gilan, Bingöl Karlıova Kaymakamı iken İpekyolu Kaymakamı olarak atandı.

Ahmet Özdemir, Manisa Kula Kaymakamlığı görevinden Edremit Kaymakamı oldu.

Taha Türkmenoğlu, Elazığ Ağın Kaymakamı iken Muradiye Kaymakamlığına getirildi.

Safa Türkoğlu, Erzincan Kemah Kaymakamlığı görevinden Saray Kaymakamı olarak Van’a atandı.

Görev değişikliklerinin ardından yeni kaymakamların ilçelerdeki görevlerine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.