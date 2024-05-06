BJKAS Hisse Fiyatları ve Önemli Bilgiler

Hissenin İlk İşlem Tarihi ve Günlük Durumları

BJKAS hisse fiyatları 6 Mayıs 2024 tarihinde 34.72 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise -9.96% olarak kaydedildi. Günlük hacim 12.835.150,72 TL olarak gerçekleşti.

BJKAS Hisselerinin Performansı

2024 yılı içinde BJKAS hisseleri en yüksek 89.75 TL seviyesine ulaştı, en düşük ise 10.85 TL olarak görüldü. Bu geniş aralık, hisselerin volatilitesini yansıtıyor.

Faaliyet Alanı ve Teknik Analiz

BJKAS, profesyonel futbol ile ilgili tüm işlerle uğraşıyor. Teknik analiz verileriyle ilgili ayrıntılı bilgiye Mynet Finans servisinden ulaşabilirsiniz.