Turizm ve Kültür Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 3 milyon 349 bin 148 vatandaş sınır kapılarından giriş yapar iken, aynı dönemde sınır kapılarından çıkış yapan toplam vatandaş sayısı ise 3 milyon 370 bin 609 olarak açıklandı.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Van’a Kapıköy Sınır Kapısından kara yolu ve hava yolu ile giriş yapan (Yurtiçi + Yurtdışı İkametli) toplam vatandaş ziyaretçilerin sayısı 25 bin 478 olarak açıklandı.

2025 yılında Türkiye'den çıkış yapan vatandaş ziyaretçilerin (Yurtiçi + Yurtdışı İkametli) sınır kapılarına göre dağılımında ise Van üzerinden çıkış yapan toplam vatandaş sayısı 24 bin 926 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemize en çok girişin yapıldığı 14. il Van olurken, aynı dönemde vatandaşların en çok çıkış yaptığı 12. il olarak raporlarda yer aldı.