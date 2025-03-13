Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. hafta maçları 15 – 16 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 16 Mart Pazar günü deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

Somaspor – Artı Değer Van Spor FK maçında görev alacak hakemler açıklandı. Maçta Berkan Çetin düdük çalacak. Hakan Erkan ve Cem Harman’ın yardımcı hakemlik yapacakları maçın 4. hakemliğini ise Ahmet Ecevit yapacak.

Somaspor – Artı Değer Van Spor FK maçı 16 Mart Pazar günü saat 14.00’te başlayacak ve maç Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak.