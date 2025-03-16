Bugün oynanacak karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Üst sıralardaki hedefini sürdüren temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Somaspor deplasmanında galibiyet için ter dökecek.

Kendi tesislerinde hazırlıklarını tamamlayan ve Soma’ya giden kırmızı-siyahlı ekip geçtiğimiz hafta sahasında Ankara Demirspor ile berabere kalıp puan kaybı yaşamıştı. Van ekibi galibiyet ile deplasmandan ayrılıp bu kaybı telafi etmek istiyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK MI?

Somaspor – Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma Van TV ekranlarından canlı olarak spor severlere ulaştırılacak.

Saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Soma Atatürk Stadında oynanacak.

Temsilcimiz, ilk devre karşılamasında sahasında Somaspor’u 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmıştı.

Van ekibi 13 galibiyet, 45 puan ile 5. sırada yer alırken, rakip Somaspor ise 8 galibiyet, 28 puan ile 12. sırada bulunuyor.