MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı.

Büyükataman, Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkati çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.

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