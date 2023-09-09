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Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araba için aldığı tedbirler al-satçıların elini daralttı. Üzerine bir de sıfır araçlar gelmeye başlayınca piyasa hareketlendi. İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatlar yüzde 10’a yakın düştü.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE TARLA İLE TAKAS

Ellerindeki aracı satamayanlarsa takasa yöneldi. Stokların artması fiyatları da aşağı yönlü etkiledi otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Galericiler, bazı kişilerin araçlarını gayrimenkull, tarla veya başka mülklerle takas etmeye yollarına gitmeye başladığını duyurdu.

SIFIR OTOMOBİLDE 100 BİN LİRALIK İNDİRİM

Sıfır otomobillerde de bayilerin indirim kampanyası fiyatlara yansıdı. İndirimler aracın modeline ve fiyatına göre değişiyor. Fiyat arttıkça indirim miktarı da yükseliyor. Lüks segmentte indirim 100 bin liraları aşarken, daha düşük segmentlerdeki araçlarda indirim 30-60 bin TL bandında gerçekleşti.

Sektör temsilcileri sıfır araçların piyasaya çıkmasının ardından fiyatların normale dönmesinin hem galerileri hem de müşterileri memnun ettiğini kaydetti.

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