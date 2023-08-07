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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden bunalan vatandaşlar soluğu Van Gölü sahillerinde aldı.

Muş, Siirt, Batman ve Diyarbakır gibi çevre illerden vatandaşların akın ettiği Van Gölü’nün Gevaş sahilleri, yoğunluğuyla adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Kimi ailesiyle piknik yapma keyfini yaşarken kimisi de kendini Van Gölü’nün soğuk sularına bıraktı. Van Gölü sahillerinin Akdeniz ve Ege’deki sahilleri aratmadığını ifade eden vatandaşlar, bu sahillerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Van Gölü’nün kirletilmemesi noktasında da tavsiyelerde bulunan vatandaşlar, Van Gölü’nün temiz kalması ve sonraki nesillere bırakılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.İHA