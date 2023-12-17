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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Şemsettin Bozkurt, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Şeyh Said ve destekçilerine yönelik sarfettiği “Haindir, katildir, emperyalizmin uşağıdır, soysuzdur.” söylemine cevap verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan Bozkurt, "Soysuz ve zürriyetsiz sensin terbiyesiz herif ! Yeter artık Kürt düşmanlığını kendinize sermaye edinmekten vazgeçin ! Devletin bahçesinde otlanıp kutsal bir davadan ve soyluluktan anlamanızı beklemek elbette büyük bir saflık olur. Ya Allah aşkına söyleyin bakalım, siz kim soyluluk kim ? 3 babanı say deseler, sayamazsın Allah şahit ! Kalkmış soyluluktan bahsediyorsun ! Hadi ordan, hadiiiii !!.. Vatan bayrak millet edebiyatı yaparak yediğiniz haltları tüm dünya alem biliyor. Günü geldiğinde Türkiye şeffaf ve demokratik bir ülke olduğunda yediğiniz tüm bu haltların hesabı tek tek sorulacak inşallah ! Kürtlere yaptığınız düşmanlığı bir kenara bırakırsanız, açlıktan öleceksiniz, açlıktan ! Hadi başka kapıya, hadiiiii !!!.." ifadelerine yer verdi.