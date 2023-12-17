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Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü saha çalışmaları kapsamında Erzurum’da gerçekleştirilen başvuru kapsamında “İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler” UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine, kabul edildi.

Van’ın Sosyo-Kültürel Gelenekleri UNESCO listesinde yerini aldı. Türkiye, İran, Azerbaycan ve Özbekistan tarafından ortak dosya olarak sunulan başvuruda Van ve Erzurum’un kültürel iftar gelenekleri UNESCO listesine kabul edildi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Saha çalışmaları ilimiz ile birlikte Erzurum’da gerçekleştirilen, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Özbekistan tarafından ortak dosya olarak sunulan “İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler” UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine, kabul edildi” ifadelerine yer verildi.