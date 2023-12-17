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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hedef gözetmiyor.

Gazze'deki kiliselerin İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtildi.

"Soğukkanlılıkla vuruldular"

İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığındığına işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

İsrail ordusunun saldırılarında 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular.

İsrail ordusunun tanklarla kilise manastırını hedef aldığı da vurgulanan açıklamada manastırda 54'ün üzerinde engelli bireyin yaşadığı ve kilise yerleşkesinin bir parçası olan alanın ibadet yeri olduğu aktarıldı.

Saldırılarda binaların jeneratör ve yakıt kaynaklarının tahrip olduğu ve patlama nedeniyle çıkan yangın nedeniyle de binanın hasar gördüğü belirtildi.

"Manastır hedef alındı ve yaşanmaz hale geldi"

Manastırın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Tank atışlarıyla manastır hedef alındı ve yaşanmaz hale geldi. 54 engelli şu anda yerlerinden edilmiş durumda ve bazılarının hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarına da erişimleri yok. Bölgedeki ağır tankçı atışı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca güneş panelleri ve su depoları yok edildi. Tüm Hristiyan toplumu ile birlikte dua ederek, bu anlamsız trajediden etkilenen ailelere başsağlığı diliyoruz.