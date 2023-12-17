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Türkiye'de yapılan girişimler sonucunda kamuda engelli istihdamı oranı artarak devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda yapılacak engelli memur atamalarının sayısını paylaştı.

Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdık"

Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

"Yeni yılda 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak"

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgiyi verdi:

Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız.