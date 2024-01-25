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2024 maaş zamları fırtınası şimdilik sona erdi. Asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı zamları ortalama yüzde 50 civarında oldu. Özel sektör çalışanlarının da büyük çoğunluğunun 2024 zamlı maaşları belli oldu.

Maaş zamları için artık nokta konuldu derken, yeni zam iddiası ise şimdiden konuşulmaya başlandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, iktidarın yeni bir zam gündemini masaya yatırabileceği belirtildi. Kulislerde "Seçim zammı olur mu? Yeni zam gelir mi? Maaşlara bir daha mı zam gelecek?" sorularına yanıt aranırken; ekonomist Evren Devrim Zelyut tarih vererek zam beklentisi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Maaş zamları özel sektöreden kamuya büyük oranda netleşti. 2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49, memur ve memur emeklisine yüzde 49,3 ve SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Yapılan zamlar bazı vatandaşların hesaplarına henüz yatmadan yeni zam iddiası konuşulmaya başlandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, iktidarın masasında yeni zam dosyasının olduğu iddia edildi.

Kulisler hareketlendi

Kulislerde 'seçim zammı, yeni zam' olabileceği iyiden iyiye konuşulmaya başlarken, Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan Zelyut "Enflasyon yükseliyor, yabancı sermaye gelmiyor, kuru tutamıyoruz. Kuru tutamadığımız için de maaliyetler sanayide yukarı gidiyor." dedi.

"Mart başında zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Zelyut "O yüzden ben Mart ayı başında bir zam olabileceğini bekliyorum. Bu ortamda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na oy geçişi engellenmek istenecektir." diye konuştu.