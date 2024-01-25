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Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren hastanelere 2023 yılı cihaz tahsis karnesini açıklayan Van İl Sağlık Müdürlüğü, toplam 64 tıbbi cihazı hastanelere kazandırdığını duyurdu.

Toplam 31 adet cihaz ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi en fazla tıbbi cihaz desteği alan hastane olurken, 14 cihaz ile Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi en fazla tıbbi cihaz desteği alan ikinci hastane oldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2023 CİHAZ DESTEK KARNESİ ŞU ŞEKİLDE;

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; 5 diyaliz cihazı, 1 Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 128 kesit, 1 Pet-CT, 2 Endovizyon Sistemi (Gastrointestinal Sistem), 2 Göz Muayene Üniti (Konsol+Foropter+Chart+Projektör), 1 Dijital Seyyar Röntgen, 1 Göz Ultrason Biyometrik, 1 Beyin Cerrahi Tur, 1 Argon Lazer, 5 Kombine Elektro Terapi Ultrason, 1 Kombine Elektro Terapi Ultrason, 1 Kuvöz(Transport), 1 Kulak Burun Boğaz Tur, 1 Dijital Röntgen (Yerden Çift Dedektör), 1 Ekokardiyografi, 1 Flexible Üreteroreskopi Teleskobu, 1 Yeni Doğan AEEG Cihazı, 2 Uyku Analiz Cihazı, 3 ameliyat masası olmak üzere toplam 31 adet cihaz desteği sağlandı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne; 11 Diyaliz Cihazı, 1 Göz Muayene Üniti (Konsol+Foropter+Chart+Projektör), 1 Kuvöz(Transport), 1 Kulak Burun Boğaz Tur Cihazı olmak üzere toplam 14 adet cihaz desteği sağlandı.

Başkale Devlet Hastanesi’ne; 2 adet Diyaliz Cihazı, Özalp Devlet Hastanesi’ne; 2 adet Diyaliz Cihazı, Çaldıran Devlet Hastanesi’ne; 2 Diyaliz Cihazı, 1 Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 16 Kesit olmak üzere toplam 3 adet tıbbi cihaz desteği sağlandığı belirtildi.

Gevaş Devlet Hastanesi’ne; 3 adet Diyaliz Cihazı, Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne; 2 adet Diyaliz Cihazı, Gürpınar Devlet Hastanesi’ne; 5 adet Diyaliz Cihazı, Muradiye Devlet Hastanesi’ne; 1 Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 16 Kesit, 1 Kombine Elektro Terapi Ultrason Cihazı olmak üzere 2 adet cihaz ve Saray Devlet Hastanesi’ne de; 1 adet Kuvöz(Transport) Cihazı tahsis edildiği açıklandı.