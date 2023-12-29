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SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet değerlendirme ve ihtiyaç toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlık etti.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane yöneticilerinin de katıldığı toplantıda hastanede verilen hizmetler değerlendirilirken, hizmet kalitesinin artırılması için gerekli ihtiyaçlar da masaya yatırıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.