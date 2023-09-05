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WanHaber - ÖZEL

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı her hafta düzenlediği rutin basın toplantısını bu hafta da gerçekleştirdi.

Van'ın temel sorunlarını her hafta basın aracılığı ile aktaran HÜDA PAR Van İl Başkanlığı, bu hafta da farklı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimde HÜDA PAR kadrolarının Van için doğru karar olduğunu ve destek verilmesi gerektiğini belirten HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, Van'ın sorunlarını çözmeye aday olduklarını belirtti.

"VAN'IN EN TEMEL SORUNU..."

“Van'ın yönetilememe sorunu olduğunu” söyleyen HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, "Haftalardır Van'ın bir sorunla boğuştuğunu görüyoruz. Van'ın en temel sorunu yönetilememe sorunudur. Hangi kurumdan tutarsanız tutun, hangi kurumdan başlarsanız başlayın, sorun hangi kurumdan kaynaklanıyorsa kaynaklansın, işin arka planına baktığımızda, sorunun temelinde yöneticiye dayandığını gözlemlemekteyiz. Van'da kaliteli vizyoner yönetici bulmakta maalesef zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAN'IN SORUNLARI GERİ PLANDA TUTULUYOR"

Van'a ilişkin sorunların arka planda tutulduğunu iddia eden Sayğın, "Bütün belediyelerde, belediye başkanlarında, ilgili belediyenin tamamında, belki istisnalar olabilir ama Van'ın dertleri ile dertlenen, çözüm odaklı çalışan yöneticiler maalesef olmadığını görüyoruz.

Sadece günü kurtarma peşinde olan, temel sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler görüyoruz. Kendilerine gerek basın yolu ile gerekse birebirde iletilen sorunlardan rahatsızlar. Kendilerine bir sorun ulaştırılsın istemiyorlar.

Bir çözüm önerisi de geldiğinde bunu uygulamaya koymakta da geri duruyorlar. Onlar açısından temel mantık, "başkası dedi diye ben yapmayacağım, zamanı geldiğinde kendim yaparım" mantığı ile hareket ediyorlar. Tamamen siyasi düşüncelerle hareket ediyorlar. Van'ın sorunları geri planda tutuluyor" şeklinde konuştu.

"VAN KAYYUMLUK ANLAYIŞINDAN KURTULMALIDIR"

Sayğın, "Belediyelerin özellikle kayyum olması, Van'ın en temel problemlerinden biridir. Zira geçicidirler. Halka hesap verme noktasında değiller. Bir sonraki seçimde oy alma kaygısında değiller. Memur kafası ile hareket etmektedirler. Bizler kayyum deyince sadece devlet tarafından atanan kayyumdan bahsetmiyoruz. Van ilk seçimde kayyumdan kurtulmalıdır.

HÜDA-PAR olarak önümüze koyduğumuz çözüm budur. Kayyumluk anlayışından bir an önce kurtulmalıdır. Hem devletin atadığı kayyum, hem de örgütün atadığı kayyum. Malumunuz Van Belediyesi sadece ya da bölge belediyeleri, HDP'nin seçilmiş başkanlarının yanı sıra bir de atanmış başkanları vardı.

Burada da aynı kayyumluk müessesi farklı bir şekilde uygulanmaktaydı. Bunlar görevden alındı. Yerine devletin atadığı kayyum geldi. Van bir kayyumdan kurtuldu, başka bir kayyum atandı. Biz HÜDA PAR olarak diyoruz ki Van artık bu kayyumluk anlayışından kurtulmalıdır. Halkın kendi öz iradesi ile başa gelmiş olanlar, seçilenler, halka hesap verecek noktada bu şehri yönetmelidirler" diye konuştu.

"VAN'IN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ADAYIZ"

Van'ın sorunlarını çözmeye aday olduklarını belirten Sayğın, şu ifadeleri kullandı, "Halk, liyakat sahibi olan kimse, bu liyakatli insanlara gerekli yetkiyi vermelidirler.

Sorunlarımızın çözümü noktasında ciddi olarak adım atmamız lazım. Kendi yöneticilerimizle, kendi haklarımızla Van'ın sorunları ile dertlenen, sokağını caddesini bilen, toplumun içerisinde bulunan, başına gelen olumsuz olaylarda her türlü sorunlarla ilgilenen yönetici kadrolara ihtiyacımız vardır.

Biz bunun HÜDA PAR kadroları olduğuna inanıyoruz. Halkın içinden çıkmış liyakatli kadrolarımızla biz, Van'ın sorunlarını çözmeye adayız. Önümüzde ciddi bir yerel seçim vardır. Halkın liyakat sahibi kadrolara destek vermesini umuyoruz."

HABER: Mehmet Salih Giyci