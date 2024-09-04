30 Kasım 1987 doğumlu Fildişi Sahilli oyuncu, futbola Leicester City altyapısında başladı ve kariyerine farklı ülkelerde devam ederek futbol dünyasında adını duyurdu.

Avrupa'dan Türkiye'ye Uzanan Kariyer

Max Gradel, futbol yolculuğuna Leicester City'de başladıktan sonra, Bournemouth, Leeds United, Saint-Étienne ve Toulouse gibi önemli kulüplerde forma giydi. Türkiye'ye ilk transferi 2020 yılında gerçekleşti ve o zamandan beri Sivasspor, Gaziantep FK ve Sakaryaspor'da oynadı. Gradel, kariyerinde toplam 559 maçta 129 gol ve 91 asist kaydederek önemli bir performans sergiledi.

Drogba'nın Tavsiyesiyle Türkiye'ye Geldi

Max Gradel, Türkiye'ye ilk geldiğinde, Fildişi Sahili'nin efsane futbolcularından Didier Drogba'nın tavsiyesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Drogba ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye transfer olmayı seçen Gradel, bu kararıyla ülkesinin futbol tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu.

Milli Takımda Rekor Kıran İsim

Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda şu ana kadar 113 maça çıkarak Didier Drogba ve Yaya Toure gibi efsaneleri geride bıraktı. Bu performansıyla ülkesinde en çok milli maç oynayan üçüncü futbolcu unvanını elde etti ve bu başarıyla Fildişi Sahili'nin futbol tarihinde önemli bir yer edindi.

Tartışmalı Anlar: 5 Günde 2 Kırmızı Kart

Tecrübeli futbolcu Max Gradel, Sivasspor'da oynadığı 2022-2023 sezonunda, 5 gün içinde iki kırmızı kart görerek dikkat çekti. UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya karşı ve Süper Lig'de İstanbulspor'a karşı oynanan maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla futbol dünyasında adından sıkça söz ettirdi.