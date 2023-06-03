Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili adayı oldu ve yıllar sonra CHP Sarıgül'le Erzincan’dan vekil çıkardı.

Meclis’teki yemin töreninde ilk basın toplantısı yapan milletvekillerinden biri olan Sarıgül’ün CHP’de mi siyasete devam edeceği merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre Sarıgül CHP’de siyaset yapmaya devam edecek. Öte yandan TDP’nin yoluna devam edip etmeyeceği ise yapılacak merkez yönetim kurulu toplantılarının ardından netleşecek.

‘KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Mustafa Sarıgül Meclis’te yaptığı açıklamada partisinin CHP’ye katılabileceğine dair sinyal vermiş, “Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" demişti. (DUVAR)