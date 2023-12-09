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Wanhaber / Oktay Dincer

Saray Belediyesi'nin seralarında ata tohumundan yetiştirilen sebze fideleri, halka ücretsiz olarak dağıtılıyor. Saray halkının bahçeleri organik ürünlerle renkleniyor.

Saray Belediyesi, ata tohumlarının değerini korumak ve doğal tarımın yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla seralarda sebze fidelerini üreterek vatandaşlara dağıtıyor. Bu fideler, kimyasal gübreler ve zararlı ilaçlar kullanılmadan yetiştiriliyor, böylece halk organik bir şekilde kendi sebzelerini yetiştirebiliyor. Ücretsiz dağıtım sayesinde, Saray halkı organik bahçeler oluşturarak sağlıklı ve taze ürünler elde etme imkânı buluyor.

Bu girişim, sağlıklı beslenme ve doğa dostu tarımın yaygınlaşmasına katkı sağlarken, Saray halkının kendi organik ürünlerini yetiştirmelerine de olanak sağlıyor.