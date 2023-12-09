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Wanhaber / Haber Merkezi

Çevre bilinci konusunda küresel bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını altı kritere göre değerlendiriyor. Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; bu başlıklar altında üniversitelerin değerlendirildiği yıllık UI GreenMetric sıralamasında Zeve Kampüsü ile sıralamada yer aldı.



UI GreenMetric 2022 yılının en çevreci üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 58, Dünyada ise 648. sırasında yer alan Van YYÜ, bu yıl da sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde ve çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki gelişimini sürdürmeyi başardı.



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2023 UI GreenMetric sıralaması hakkında yaptığı değerlendirme kapsamında; “Üniversitemiz sıralamasının yükselmesinde katkısı olan tüm mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemiz, geçtiğimiz yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü’nü imzalayan 10 pilot üniversite arasına katılmıştı. Üniversitemizde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli olan çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.