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Van’da paydaş kurumlar tarafından yapımı devam eden ve üç merkez ilçeyi sahille buluşturacak olan sahil yolu projesinde VEDAŞ 50 milyon TL bedelle yatırım gerçekleştirdi.

Van Gölü kıyısına yapılan yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Paydaş kurumlarımız tarafından Van Gölü kıyısına yapılan yeni sahil yolu projesine, VEDAŞ olarak 50 milyon TL yatırımla elektrik şebekesi inşa ettik.

Yaptığımız yatırım kapsamında 58 kilometre OG, 7 kilometrede AG yer altı hattı çektik. Sahil yolu boyunca toplam uzunluk değeri 28 kilometre olan aydınlatma hattını yaptık.

Yeni sahil yolunun aydınlatılması için güzergah boyunca 326 aydınlatma direği ile birlikte 490 adet aydınlatma armatürü montajı gerçekleştirdik. Yaptığımız yeni elektrik şebekesini 7 adet trafolu beton köşk ve 25 adet box ile destekledik. Sahada özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.