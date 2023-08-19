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WanHaber – Fatma Öztürk

Van 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı dün itibariyle çağrı almaya başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı; yapılan ihbarlara daha etkin müdahale edilmesi, aydınlatılması ve ihbarların daha kısa zamanda gerçekleşmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bağlanarak dün itibariyle çağrı karşılamaya başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bu sayede denizlerde mal ve can güvenliği başta olmak üzere pek çok alanda ihbarları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden kolaylıkla alabilecek.