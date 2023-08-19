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İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kursumuzdan liseden mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz faydalanabilecek.

Öğrencilerin sosyo-ekonomik yapısı gözetilerek alımlar yapılacak. Birinci dereceden şehit ve gazi yakınları hiçbir koşul aranmadan kursumuzdan faydalanabilecek. Kurslar, Van ili İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere öncelik verilecek. Öğrencilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında yapması gerekmektedir.

Başvuru süresini geçirmiş olan öğrencilerin kaydı dikkate alınmayacaktır. Öğrenciler ön kayıt başvurularını şahsen yapacaklar. Ögrenciler başvuru sırasında, kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi veya e-devletten alınacak mezuniyet belgesi. 2023 YKS sonuç belgesi, e-Devlet şifresilerini yanlarında getirmelidir.

Sürekli Eğitim Merkezimize kesin kayıtlarda; öğrencinin diploma başarı puanının yüzde 20’si 2023 TYT puanının yüzde 30’u merkezimizde yapılacak sınav puanının yüzde 50’si toplanarak hesaplanacaktır. Kayıt yaptırılan kursa devam zorunludur.

Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5’inden fazla devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinecektir. Mazeretsiz olarak devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, takip eden öğretim döneminde, kurslarımıza kayıt yaptıramayacak.

Aday kursiyerlerin kurs merkezine yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğindedir ve kesin kayıt niteliği taşımaz. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listeleri açıklandıktan sonra gerekli belgeler ayrıca istenecektir. Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir.

Yerine yedek öğrenciler çağırılacaktır. Kontenjanımız sınırlı sayıda olup, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı üniversiteye hazırlık için ön kayıt başvuruları 26 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak 31 Ağustos 2023 tarihinde son bulacaktır” ifadelerine yer verildi.