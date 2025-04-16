Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen SAHA Projesi kapsamındaki eğitimler, Van İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde başladı. Programla koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, aile hekimliği sisteminin desteklenmesi ve toplumun genel sağlık bilincinin artırılması hedefleniyor. Vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini amaçlayan eğitimler, alanında uzman isimler tarafından verilerek katılımcılara güncel ve doğru bilgiler sunuluyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimlere, vatandaşlar bağlı bulundukları Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ya da Toplum Sağlığı Merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

İlk dersi Sağlık Bakanı Memişoğlu verdi

SAHA Projesi'nin ilk dersi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Eğitime katılan vatandaşlar, sağlık alanındaki yeni vizyonu ve bireysel sağlık yolculuklarında izlemeleri gereken adımları daha iyi kavrama fırsatı buldu.

"Aile hekimim her tür tahlilimi yapabiliyor"

Eğitime katılan vatandaşlardan Seyfettin Şayak, programdan büyük fayda sağladığını belirtti. Şayak, "Sağlık Bakanımızın, ‘Biz hastalık bakanlığı değil sağlık bakanlığıyız' sözleri beni çok etkiledi. Burada öğrendim ki Sağlıklı Hayat Akademisi isimli bir program başlatılmış ve bu program sayesinde insanlar hastalanmadan doktora gitmeli, aile hekimlerinden bilgi almalı. Bu eğitimde ilk gitmem gereken yerin aile hekimim olduğunu öğrendim. Çünkü aile hekimim beni tanıyor, geçmişimi biliyor ve her türlü tahlilimi yapabiliyor. Hatta röntgenimi bile çekebiliyormuş. Eğer bir sorun tespit edilirse beni takibe alıyor ve gerekirse uzman hekime yönlendiriyormuş" dedi.

Van'da İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan sağlıklı yaşam merkezlerinde sunulan hizmetlere de değinen Şayak, "Bu merkezlerde ücretsiz olarak psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişim uzmanı hizmet veriyor. Ayrıca gebelere yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenleniyor. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak adına çok kıymetli bilgiler edindim" ifadelerini kullandı.

"Eğitime dahil olduğum için çok mutluyum"

Bir diğer katılımcı Leyla Güçlü ise sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çabaların önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğitime dahil olduğum için çok mutluyum. Sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla kurulan bu akademide, sağlıklı hayat merkezlerinde psikolog, sosyolog, fizyoterapist ve diyetisyen gibi uzmanların hizmet verdiğini öğrendim. Tüm bu hizmetlerden vatandaş olarak ücretsiz yararlanabiliyoruz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, İl Sağlık Müdürümüz ve ilçe sağlık müdürlerimize verdikleri kıymetli eğitim için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.